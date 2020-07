Quatro pessoas foram detidas, esta segunda-feira, depois de terem apedrejado, no Bairro Quinta do Mocho, em Sacavém, vários elementos da PSP que estavam a fiscalizar estabelecimentos de venda de bebida, para garantir que estes cumpriam as medidas estabelecidas pelo Governo de combate à covid-19. O único ferimento, de acordo com as autoridades, foi uma ferida num braço de um agente, devido ao impacto de uma pedra.

A situação ocorreu às 23h30 desta segunda-feira, segundo um comunicado da PSP enviado às redações. Quando os agentes se aperceberam de que um estabelecimento continuava a vender bebidas depois das 20h00 iniciaram a fiscalização do local e acabaram por ser alvo do arremesso reiterado de pedras e garrafas de vidro.

"Foram feitos diversos disparos de advertência pelos polícias presentes, para tentar terminar com o arremesso de pedras e garrafas de vidro. Desses disparos não resultaram quaisquer feridos”, salienta a força da autoridade. "Foi necessário ainda enviar reforços "para repor a ordem pública e assegurar a integridade física dos polícias”, pode ainda ler-se na nota.

A PSP diz ainda que nos próximos dias vai reforçar o “policiamento no bairro em questão, para assegurar a ordem pública, o cumprimento das medidas de prevenção de propagação da pandemia e a segurança dos residentes e dos polícias”.