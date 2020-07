A mulher com Alzheimer que recebeu alta do Hospital de Cascais sem que a família fosse informada foi encontrada morta, esta terça-feira, junto a um viaduto da A5.

A mulher de 66 anos desapareceu na última sexta-feira, depois de se ter dirigido ao hospital para uma consulta, acompanhada pelo marido. A paciente acabou por se sentir mal e deu entrada no serviço de Urgência do mesmo hospital, onde teve alta sem a família ser informada. A família soube que a mulher tinha tido alta quando, no sábado, telefonou para o hospital e recebeu essa infromação.

Em comunicado emitido após o desaparecimento, fontes do hospital garantiram que "o Hospital de Cascais cumpriu todos os protocolos estabelecidos para o efeito e mantém-se disponível para colaborar com as entidades competentes".