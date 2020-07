O novo coronavírus já foi responsável pela morte de 569.879 pessoas, em 196 países e territórios, desde que surgiu na cidade chinesa de Wuhan, segundo o balanço diário da agência France-Presse. Foram ainda diagnosticados 12.992.640 casos em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro, das quais, pelo menos, 6.943.800 foram considerados curadas. Segundo a última contagem, feita às 19:00 de segunda-feira, ocorreram 3.469 novas mortes e 191.744 novos casos em todo o mundo.

Os Estados Unidos continuam a ser o país mais afetado em termos de número de óbitos e de casos, com 135.400 mortes e 3.336.154 casos. No que toca às últimas 24 horas, o Brasil, com 631 mortes, a Índia, com 500 mortes, e os Estados Unidos, com 334 foram os países com maior registo de vítimas mortais. Em Portugal, morreram 1.662 pessoas das 46.818 confirmadas como infetadas, de acordo com os dados mais recentes das autoridades de saúde.

Os Estados Unidos, que tiveram a sua primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de mortes e casos. Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil, com 72.100 óbitos em 1.864.681 casos, o Reino Unido, com 44.830 mortes (290.133 casos), o México, com 35.006 mortes (299.750 casos) e a Itália, com 34.967 mortos (243.230 casos).

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é o que apresenta maior número de mortes em relação à população, com 84 mortes por 100.000 habitantes, seguida pelo Reino Unido (66), Espanha (61), Itália (58) e Suécia (55).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 83.602 casos (oito novos entre domingo e hoje), incluindo 4.634 mortes e 78.648 curas.

A Europa totalizava às 19:00 TMG de hoje 202.780 mortes em 2.849.335 casos, a América Latina e Caribe 144.846 mortes (3.379.778 casos), os Estados Unidos e Canadá 144.221 mortes (3.443.961 casos), a Ásia 43.958 mortes (1.779.712 casos), o Médio Oriente 20.655 mortes (931.951 casos), África 13.282 mortes (596.353 casos) e a Oceânia 137 mortes (11.556 casos).