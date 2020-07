A despesa corrente em saúde aumentou em 2018 e 2019, em termos nominais, 5,6% e 5,2%, respetivamente, sendo superior à variação nominal do PIB. Os dados foram divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) na Conta Satélite da Saúde, que revela ainda que, em 2018, a despesa pública cresceu mais que a despesa privada – 6% e 4,8% respetivamente –representando 64,5% da despesa corrente. Já para 2019, a perspetiva do INE é que a despesa pública tenha crescido 4,6%, um valor que representa menos 1,5 pontos percentuais que a despesa privada: 6,2%.

O gabinete de estatística estima que a despesa das famílias portuguesas em saúde tenha crescido 6% no ano passado, um valor superior ao de 2018, que foi de 4,4%. “Em 2018, a despesa das famílias aumentou 4,4% devido, principalmente, ao acréscimo do financiamento em entidades que prestam cuidados de saúde continuados como atividade secundária (subcategoria do resto da economia) (+5,8%), em prestadores privados de cuidados de saúde em ambulatório (+5,1%), em hospitais privados (4,1%), em outras vendas de bens médicos (+3,8%) e em farmácias (+1,9%)”, avança o INE.

O gabinete de estatística diz que as entidades que prestam cuidados de saúde continuados, pertencentes ao resto da economia, representam mais 5% um valor superior em 0,1 pontos percentuais ao ano anterior.

A Conta Satélite da Saúde revela que, em 2017, os Estados-Membros da União Europeia gastaram, em média, 8,3% do Produto Interno Bruto (PIB) na despesa corrente em saúde.

Portugal ocupou a 9.ª posição nesse ano no ranking dos estados-membros em termos de peso relativo da despesa corrente no PIB (9,3%), acima da média da UE em 1 ponto percentual.

Despesa do SNS e dos Serviços Regionais terá aumentado Ainda segundo os dados do INE, a despesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e dos Serviços Regionais de Saúde (SRS) dos Açores e da Madeira terá aumentado 4,9% em 2019 depois de ter crescido 6,1% em 2018.

Já a despesa em hospitais privados e prestadores privados de cuidados de saúde em ambulatório aumentou 10,7% e 6,2%, respetivamente, em consequência do maior financiamento aos hospitais com contrato de PPP (+4%) e às entidades convencionadas.