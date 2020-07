Um incêndio está a consumir, pelo menos, seis empresas na zona industrial de Felgueiras, em Castelo de Paiva, nas instalações do CACE do Vale do Sousa e Baixo Tâmega (Centro de Apoio à Criação de Empresas), avançou o Jornal de Notícias.

O alerta foi registado às 18h30. De acordo com a TVI24, uma das fábricas "foi totalmente tomada pelas chamadas". No local estão os Bombeiros Voluntários de Castelo de Paiva, elementos da GNR e centenas de funcionários das empresas, que tiveram de ser retirados do local de trabalho.