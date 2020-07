Foi encontrado um corpo no lago Piru, na Califórnia, onde desapareceu a atriz Naya Riveira, no passado dia 8 de julho, e de acordo com o site TMZ, que cita fontes policiais, este pertence à artista de 33 anos. Na conta oficial de Twitter, a esquadra da cidade de Ventura, confirmou a informação sobre a descoberta do corpo mas não confirmou a identidade do cadáver.

Recorde-se que o filho de 4 anos da estrela da série Glee foi encontrado num barco no lago, sozinho, e quando foi intercetado pelas autoridades disse que não sabia o que tinha acontecido à mãe, depois desta ter mergulhado no rio. As autoridades norte-americanas já tinham avançado que o mais provável era a atriz estar morta. “Presumimos que aconteceu um acidente e que ela morreu afogada no lago”, afirmou um agente da polícia à BBC.