Mais de 16 mil combatentes sírios recrutados e pagos pela Turquia foram enviados para a Líbia em apoio ao governo de Tripoli reconhecido pela ONU e envolvido numa guerra civil com um campo rival, indicou a ONG síria, Observatório Sírio de Direitos Humanos.

Entre os mercenários existem 340 menores, e 5.600 pertencem a fações armadas sírias aliadas da Turquia no combate contra o exército do Presidente Bashar al-Assad no noroeste da Síria, e são recrutados e treinados nessa zona, recebendo entre 8.000 e 11.000 liras turcas (entre 973 euros e 1.415 euros) mensais, mas Ancara oferece mais dinheiro aos comandantes destas fações para enviarem os seus homens em direção à Líbia.

A Turquia apoia as forças e milícias leais a este Executivo, que enfrenta no terreno o designado Exército Nacional Líbio do marechal dissidente Khalifa Haftar.