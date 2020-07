Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 13 óbitos em Itália, mais quatro mortes face ao registo anterior. No total, já morreram 34.967 pessoas infetadas com covid-19 no país desde o ínicio da pandemia.

Foram ainda registados mais 169 casos do novo coronavírus desde o balanço anterior, elevando assim o número de pessoas que contraíram o vírus para 243.230. Comparativamente aos dados de domingo, ocorreu uma descida no número de novos casos, onde foram confirmadas mais 234 pessoas infetadas.

Atualmente, há 13.157 casos ativos em Itália, menos 22 face ao dia de ontem.