As eleições regionais disputadas domingo em Espanha fortaleceram os partidos no poder.

O Partido Popular alcançou a quarta maioria absoluta consecutiva na Galiza com 42 deputados, mais um do que há quatro ano, e o Partido Nacionalista Basco a triunfar no País Basco, elegendo 31 deputados, mas não atingiu a maioria absoluta.

Os últimos dias da campanha eleitoral foram marcados por pressões da oposição nas duas regiões para que fossem adotadas medidas para assegurar que as eleições decorram com garantias sanitárias, numa altura em que sobe o número de surtos provocados pela pandemia.