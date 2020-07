Um homem com cerca de 50 anos morreu, na manhã desta segunda-feira, cerca das 8h, enquanto nada na Praia de Matosinhos, distrito do Porto. Segundo o comandante da Capitania dos Portos do Douro e Leixões, o homem tinha o hábito de praticar desporto com um grupo de amigos na praia.

"O grupo de desportistas, que nadava em paralelo à costa, apercebeu-se que a vítima estava inanimada. Retiraram-na de imediato da água e chamaram os meios de emergência. Ainda foram tentadas manobras de reanimação, mas sem sucesso", explicou o comandante.

A Polícia Judiciária foi chamada ao local.