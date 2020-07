O FC Porto está a um ponto de vencer a Liga portuguesa 2019/20. Com três jornadas para disputar até ao final do campeonato, os azuis-e-brancos só precisam de um empate para se sagrarem campeões, embora o troféu até possa ter a Invicta como morada final ainda antes de a equipa de Sérgio Conceição entrar em campo. O próximo jogo do FC Porto está agendado para quarta-feira, com a receção ao Sporting, no Dragão, mas, ainda antes do clássico, na terça-feira, o Benfica defronta o V. Guimarães.

Os encarnados estão neste momento a 8 pontos do líder, pelo que uma derrota ou um empate ante o plantel vimaranense é suficiente para entregar matematicamente o título de campeão ao FC Porto.

Além do Sporting, o conjunto portista tem ainda pela frente os embates com o Moreirense e o Sp. Braga (na última jornada). Sérgio Conceição está assim a um pequeno passo de vencer a prova pela segunda vez, depois de ter conquistado a edição de 2017/18, época em que chegou ao FC Porto para render Nuno Espírito Santo, tendo impedido o Benfica de conquistar o inédito pentacampeonato (o FC Porto continua a ser o único clube português com cinco campeonatos conquistados de forma consecutiva).

De resto, a conquista do campeonato irá tratar-se do terceiro título do técnico ao serviço dos azuis-e-brancos (e na sua carreira de treinador), depois de já ter alcançado a Supertaça em 2018/19.

Com a última jornada da primeira Liga prevista para 26 de julho, FC Porto e Benfica voltam a cruzar caminho na semana seguinte, na final da Taça de Portugal, agendada para o próximo dia 1. Por esta altura, os azuis-e-brancos deverão procurar o segundo troféu da época; à semelhança dos encarnados, que conquistaram já a Supertaça, em 4 de agosto, após goleada (5-0) sobre o Sporting.

Na Luz, Nélson Veríssimo foi durante a semana oficializado como treinador das águias até ao final da temporada.

Depois de ter tido uma estreia vitoriosa, com o triunfo diante do Boavista; o Benfica voltou a perder pontos na última jornada (31.ª), após empate (1-1) em Famlicão, resultado que permitiu ao FC Porto ficar ainda mais confortável no topo da tabela.

De resto, a direção encarnada continua a trabalhar para contratar o novo técnico definitivo, e apesar de um eventual regresso de Jorge Jesus surgir entre os cenários ideais, a aposta num treinador estrangeiro também se mantém entre as opções.

Ainda antes de disputar o clássico com o FC Porto, no jogo que vai encerrar a época mais longa da história do futebol português (praticamente um ano civil; com o já mencionado dérbi da Supertaça a marcar o arranque oficial – e a Liga a ter o pontapé de saída a 8 de agosto); o Benfica vai medir também forças com o Aves e o Sporting. O dérbi acontece na última jornada, no Estádio da Luz.