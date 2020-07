Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal, revelado este sábado pela DGS, já morreram 1.654 pessoas infetadas com o novo coronavírus desde o início do surto no país, mais oito óbitos face ao boletim de ontem. Nas últimas 24 horas foram ainda confirmados 342 novos casos

A DGS procedeu este sábado à atualização dos boletins dos últimos dias, para "regularizar a situação da ausência de notificação laboratorial que foi detetada relativamente ao dia 2 de julho e reportada no boletim de 3 de julho".

No total, registam-se 542 novos casos em Portugal em relação ao boletim de sexta-feira, um valor que traduz os 342 que se registaram nas últimas 24 horas. A estes somam-se 200 casos, referentes a dados que estavam em falta. O número de contágios contabilizados desde o início da epidemia no país é agora de 46.221.

Dos 342 casos confirmados nas últimas 24 horas, 259 foram identificados em Lisboa e Vale do Tejo. Os oito óbitos também foram todos registados na mesma região.

O número de recuperados voltou a subir e situa-se agora nos 30.655, depois de mais 305 pessoas terem sido consideradas recuperadas nas últimas 24 horas.

Há 459 doentes internados, menos 12 do que ontem, dos quais 68 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, mais duas face ao último balanço.

A aguardar resultados laboratoriais estão ainda 1.705 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 34.303 contactos.

O boletim de hoje volta a não incluir informação atualizada sobre a distribuição geográfica por concelho dos casos de covid-19. Uma nota indica que “a DGS está a realizar a verificação de todos os dados com as autoridades locais e regionais de saúde”. Trabalho que será “concluído durante os próximos dias”. De realçar, que esta atualização não é feita desde dia 4 de julho.

O boletim deste sábado volta a incluir a caracterização dos casos confirmados.

Casos confirmados:

802 meninos e 676 meninas com menos de 10 anos;

938 rapazes e 1068 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

3.200 homens e 3.737 mulheres entre os 20 e 29 anos;

3.538 homens e 3.940 mulheres entre os 30 e 39 anos;

3.380 homens e 4.244 mulheres entre 40 e os 49 anos;

2.997 homens e 4.129 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

2.198 homens e 2.492 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.534 homens e 1.738 mulheres entre os 70 e os 79;

1.802 homens e 3.770 mulheres casos com mais de 80 anos;

21 homens e 17 mulheres cujo grupo etário é desconhecido

20.410 casos do sexo masculino e 25.811 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem e 1 mulher entre os 20 e os 29 anos;

1 homem e 1 mulher entre os 30 e os 39 anos;

10 homens e 10 mulheres entre os 40 e os 49 anos

38 homens e 17 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

102 homens e 47 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

193 homens e 125 mulheres entre os 70 e os 79 anos;

481 homens e 627 mulheres com mais de 80 anos.

826 óbitos do sexo masculino e 828 do sexo feminino