O ex-jogador de futebol Jack Charlton, campeão do mundo por Inglaterra em 1966, morreu esta sexta-feira aos 85 anos.

O anúncio foi feito pela sua família. "Jack morreu em paz na sexta-feira, 10 de julho, aos 85 anos. Estava em sua casa em Northunberland, ao lado da sua família. Não podemos deixar de expressar o quão orgulhosos estamos da vida extraordinária que teve e por todas as alegrias que deu a muita gente de diferentes países", lê-se no comunicado divulgado pela família do icónico nome do futebol.

Jack Charlton, irmão mais novo de Bobby Charlton, fez toda a sua carreira de futebolista no Leeds, ao serviço do qual fez 773 encontros e marcou 96 golos, apesar de ser defesa central.

Foi, ao lado do seu irmão Bobby, campeão do mundo em casa em 1966, num Mundial em que a Inglaterra eliminou Portugal, de Eusébio, nas meias-finais.