O valor das exportações de componentes automóveis registou em maio uma diminuição de 57% em relação ao mesmo mês do ano 2019.



De acordo com os dados recolhidos pela AFIA – Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel - as vendas em maio de componentes automóveis para o exterior mantiveram o movimento descendente com uma queda de 57% em relação ao mesmo mês do ano passado.



Apesar desta ser uma queda menos acentuada do que a registada no mês de abril, os resultados negativos mantêm-se sendo este o 3º mês consecutivo de queda com março a registar uma diminuição de 26% e abril de 76%.



"Desde 2009 que não se verificava um mês de maio com valores tão baixos com as exportações de componentes automóveis a registar uma queda de mais de metade para 388 milhões de euros", refere em comunicado.



Estes valores são ainda resultado da pandemia covid-19 que levou ao abrandamento geral da atividade, encerramento temporário das fábricas de automóveis e consequente cancelamento de encomendas.



No acumulado até maio deste ano as exportações de componentes automóveis ficaram nos 3.049 milhões de euros, o que representa uma descida de 28,8% face ao período homólogo de 2019. Ou seja, as vendas ao exterior entre janeiro e maio caíram diminuíram 1.231 milhões de euros face a 2019.



Em termos de países destino das exportações, Espanha mantém a primeira posição com vendas de 861 milhões de euros (-24,4% face a janeiro-maio de 2019), seguida da Alemanha com 660 milhões de euros (-25,8%) e em 3º lugar surge a França com um registo de 377 milhões de euros (-41,0%). No que se refere às exportações para o Reino Unido totalizaram 226 milhões de euros (-36,6%). No total, estes 4 países concentram 70% das exportações portuguesas de componentes automóveis.