O antigo líder parlamentar do PS Francisco Assis foi eleito presidente do Conselho Económico e Social (CES) pela Assembleia da República, esta sexta-feira, com 170 votos a favor, 53 votos em branco e cinco nulos.

Sublinhe-se que a votação de hoje, na qual participaram 228 dos 230 deputados, foi a terceira tentativa de eleger o presidente do CES nesta legislatura.

A recondução de António Correia de Campos, que exerce o cargo desde 2016, foi rejeitada duas vezes pela Assembleia da República, em dezembro e fevereiro.