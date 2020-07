A Liga espanhola está praticamente nos últimos três capítulos. A caminhar a alta velocidade para o final da época, o Real Madrid vai fechar na noite desta sexta-feira a jornada 35 (de um total de 38) da prova, com a receção ao Alavés. Os merengues lideram isolados a La Liga, com 77 pontos, mais um do que o segundo classificado Barcelona, que já entrou em campo, vencendo, por 1-0, o dérbi da Catalunha ante o Espanyol. Ainda que o clube orientado por Zidane tenha a possibilidade de alargar hoje esta distância, com um triunfo a deixar novamente o Real com quatro pontos de vantagem, Messi e companhia ainda sonham com a revalidação do título na La Liga. No lado oposto pode ser encontrado o Espanyol, que ficou matematicamente condenado à descida de divisão após o último desaire. Depois de 26 temporadas no principal escalão do futebol espanhol, os Periquitos regressam à II Liga. Em 35 jogos, a equipa não conseguiu mais do que apenas cinco triunfos, registando ainda 21 derrotas (9 empates).

Benfica e a despromoção do Espanyol De sublinhar que o Benfica perdeu a possibilidade de encaixar um milhão de euros devido à queda do conjunto catalão. Na altura da venda de Raul de Tomás ao Espanyol (no último mês de janeiro, por 20 milhões de euros), uma das cláusulas estipuladas no acordo referia que o clube da Luz teria direito a receber essa quantia caso o novo clube do avançado acabasse por garantir a manutenção. Por outro lado, os encarnados já garantiram mais um milhão e meio de euros pelo cumprimento de outras variáveis presentes no contrato de venda do passe do jogador, designadamente pela presença do espanhol em pelo menos 10 jogos (cumpriu 13) e a marcação de pelo menos cinco golos (RDT marcou quatro na Liga e mais um na Taça de Espanha).

Além do Espanyol, também o Leganés e o Maiorca estão com vida complicada e cada vez mais perto de confirmar a despromoção.

No topo, além da luta acesa entre os dois principais candidatos ao título, encontra-se o Atlético de Madrid de João Félix. Apesar de novo tropeção em Vigo (empate a uma bola no terreno do Celta), os colchoneros fecham o pódio da competição. Recorde-se que o jovem internacional falhou este encontro referente à 35.ª jornada devido a lesão.

Já em Inglaterra, uma referência para o Liverpool, que venceu (1-3) sem dificuldades o Brighton e está cada vez mais perto de chegar aos 100 pontos na Premier League, recorde histórico alcançado pelo Manchester City em 2017/18.

Atualmente com 92 pontos, os reds de Jurgen Klopp têm mais quatro jornadas até ao final da prova, o que significa que ainda podem conquistar um total de 12 pontos. Burnley, Arsenal, Chelsea e Newcastle são os últimos quatro adversários do já anunciado campeão inglês.