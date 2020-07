As exportações portuguesas afundaram 39% em maio, refletindo ainda o impacto da pandemia do novo coronavírus. Também as importações caíram 40,2%.

De acordo com os dados do INE, todas as categorias de produtos apresentaram decréscimos significativos, destacando-se as exportações e importações de material de transporte (-54% e -66,6%, respetivamente).

Excluindo os combustíveis e lubrificantes, as exportações e as importações diminuíram 35,2% e 35,1%, respetivamente.

O défice da balança comercial de bens diminuiu 722 milhões face a igual período do ano passado, atingindo 908 milhões. Excluindo os Combustíveis e lubrificantes, a balança comercial atingiu um saldo negativo de 778 milhões de euros.