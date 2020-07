O silêncio é dos pássaros

Não sei se há vida sem Pássaros. Houve sempre tantos na minha. Olho para os meus braços e sinto esse castigo de um deus menor e mesquinho: os meus braços são asas que ele nunca acabou. Talvez por isso tenha tentado aprender a voar de outras formas. E tenha uma inveja absoluta dos pardais e das andorinhas que me pousam na varanda num vaivém vertiginoso de quem tem todo o céu por sua conta. Aprendi em Alcácer que os pássaros são esquisitos. A minha avó Manuela, com aqueles olhos azuis que faziam doer de tão claros, tão transparentes e tão puros, dizia-nos quando éramos crianças: “Não sejas biqueiro!” Biqueiro de quem franzia o sobrolho e punha, na beira do prato, os legumes cozidos que todas as crianças odeiam. Na minha varanda sobre o Sado, os pássaros são biqueiros, e só lhes fica bem porque a palavra vem de bico e eles só bicam o que lhes apetece de tudo o que me lembro de lhes deixar para que biquem.

