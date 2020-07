John Maynard Keynes (1883-1946), na Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, publicado em 1936, explanou a sua visão económica para o período pós-grande crise de 1929, baseada numa organização político-económica oposta às conceções liberais e fundamentada na afirmação do Estado como agente indispensável para o controlo da economia, visando um sistema de pleno emprego, contribuindo para este objetivo o papel do multiplicador do investimento.

Olhando a História, e face à dimensão da atual crise mundial provocada pela pandemia de covid-19, a importância de um novo multiplicador do investimento torna-se crucial para a recuperação da economia. Como auxiliar determinante na multiplicação do investimento, os montantes a que Portugal poderá aceder, através de Bruxelas, no curto prazo, têm de fazer a diferença e ser colocados rapidamente ao serviço da economia.

Precisamos que o bem-estar social dos nossos concidadãos possa ser reposto e garantido, mas também temos de estar preparados para fazer face a estes meses que, mais uma vez, irão pôr à prova o próprio Estado social. O aumento do desemprego, a redução das receitas do Estado, a perda de poder de compra, a redução do investimento privado, a redução do PIB e o aumento do défice das contas públicas vão gerar o cocktail perfeito para o crescimento do descontentamento com o país, a democracia, o Governo e para o sucesso das teorias populistas, mas, fundamentalmente, para a descrença dos portugueses.

Urge, por isso, adotar medidas que permitam, de forma célere e eficaz, colocar as verbas europeias à disposição da economia. Este efeito traduzir-se-á forçosamente num novel multiplicador do investimento com o qual o país só terá a ganhar e para o qual tem de definir uma estratégia. Desde logo, este novo multiplicador de investimento poderá contribuir para a sustentação de algum emprego e, simultaneamente, criar novos empregos; vai certamente gerar receita para o Estado, por via da aceleração da economia, na criação de emprego e, paralelamente, na consequente redução do peso dos apoios sociais; e deverá alavancar áreas de investimento fundamentais para o país crescer, como são o caso da ferrovia, das infraestruturas portuárias, da transição digital e do turismo.

Precisamos que o Estado confie nos empresários, desburocratizando administrativamente as barreiras de proteção que o próprio Estado cria e que são castradoras do investimento privado pela demora que induzem na decisão de processos. Chegámos, assim, ao momento de colocar em marcha um programa multifundos, facilitador do investimento. Concentrem-se num único fundo as diversidades de investimento para um mesmo resultado. Um empresário que queira investir no turismo em espaço rural ou numa fábrica, pretendendo a criação de emprego e introduzindo inovação, deve ter a possibilidade de beneficiar de um único programa para a realização de investimentos de natureza diferente.

Simplifique-se administrativamente os processos e sejamos rigorosos na avaliação dos resultados, premiando quem os atinge.

Estaremos assim a contribuir para um investimento mais eficaz e que mais rapidamente permitirá contribuir para aquilo de que o país tanto necessita: suster o aumento do desemprego, criar emprego, dinamizar áreas de negócio, gerar receitas para o Estado e contribuir para o crescimento do país.

Façamos mover a economia, multiplicando o investimento e acreditando nos empresários, nas empresas e nas pessoas.

Jurista