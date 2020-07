As guerras da covid

Numa pandemia que, numa primeira fase, parecia ter criado um mundo novo, com a chegada do verão, tudo regressou ao antigamente.

Andamos há quatro meses nisto. Põe máscara, tira máscara. Confina, desconfina. Mais distância, menos distância.

Numa pandemia que, numa primeira fase, parecia ter criado um mundo novo, cidadãos mais conscientes, mais solidários, com a chegada do verão, tudo regressou ao antigamente. Na verdade, parece ter sido fácil ficar em casa quando se tratava de trabalhar, mas impossível quando se trata de gozar férias.

Com o arrastar da pandemia, passado o período do pânico generalizado que nos obrigou a sermos bonzinhos, começaram os conflitos de vária ordem.

A ministra e a diretora-geral da Saúde foram os primeiros sacos de boxe, arrastadas pelas indecisões da Organização Mundial da Saúde.

Ao mesmo tempo, a guerra dos números e das estimativas estalou. Num repente, o país viu surgir dezenas e dezenas de “especialistas” de toda a ordem, com voz nos meios de comunicação social, também eles perdidos nesta confusão.

Como é também tradicional, ainda se ensaiou o duelo norte-sul, com protagonistas como Rui Moreira, no Porto, ou Salvador Malheiro, em Ovar, mas parece que tudo esfriou.

O país quase desatou a pôr bandeiras na janela quando foi reconhecido como um bom exemplo no controlo da pandemia. Mas os tempos mudaram, a pandemia continua a crescer, com centenas de novos casos diários, um total de mais de 1600 mortos, e Portugal é agora um país de risco para alguns parceiros europeus.

A economia fenece, dependente que está do turismo, que pura e simplesmente quase desapareceu. Restam os portugueses para tentarem minimizar os enormes estragos causados pela ausência de estrangeiros. Os românticos acham que assim é que se está bem, mas é melhor não o afirmarem ao pé dos milhares de trabalhadores que vivem desta indústria, a maior atividade económica exportadora do país, responsável no último ano por mais de 50% das exportações de serviços e cerca de 20% das exportações totais. As receitas turísticas contribuíram em cerca de 9% para o PIB nacional.

A guerra, agora, é fazer crer aos estrangeiros que Portugal é um país seguro, apesar de os números continuarem a não o demonstrar, sobretudo na região de Lisboa.

E quem são os principais responsáveis pela propagação do vírus? Festas, festinhas e ajuntamentos? Transportes públicos sobrelotados? Também aqui há opiniões para todos os gostos e até estudos de origem desconhecida.

E, embora no que respeita a guerras políticas, o ambiente esteja relativamente calmo, muito influenciado pela posição do maior partido da oposição, o PSD, na falta destas, começaram as guerrilhas.

No PS, onde Fernando Medina deu início às hostilidades, atacando as autoridades de saúde pelos maus resultados no combate à pandemia na região de Lisboa, é agora Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, que se sentiu visado pelas críticas, a responder ao presidente da Câmara de Lisboa, recordando as suas responsabilidades na gestão dos transportes da capital.

Com a economia a cair, nacionalizações de empresas e o que mais se verá, no PS e no Governo soaram as sirenes de alerta. E o que se sabe é que a pandemia está para durar.

Apesar de tudo, embora não nos satisfaça o mal dos outros, bem podemos agradecer por não termos à frente do país um indivíduo que se vangloria de estar alegadamente infetado, continua a estar em contacto com centenas de pessoas e toma medicamentos não aprovados na televisão, para todos saberem.

Desta loucura, pelo menos, estamos livres.

Jornalista