Pedro Nuno Santos, Marcelo e Jesus

Ficará o primeiro-ministro irritado com o homem que já assumiu que um dia quer ficar com o seu lugar?

À falta de animação política por parte da oposição, o ministro Pedro Nuno Santos decidiu agitar as águas, contrariando o anúncio de António Costa de que o Partido Socialista apoiaria a recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa. É bom que assim seja, que não exista unanimidade nos partidos e que as vozes se façam ouvir. Mas o que pensará Costa da confissão de Pedro Nuno Santos à RTP3? “Nunca apoiarei um candidato da direita. Ou apoio um candidato da área do PS ou, não havendo um candidato da área do PS, votarei num dos candidatos da esquerda, nomeadamente no candidato ou candidata do BE ou no candidato ou candidata do PCP”, disse o destacado dirigente socialista. Ficará o primeiro-ministro irritado com o homem que já assumiu que um dia quer ficar com o seu lugar? Ou, por outro lado, terá ficado agradado por a ala esquerda do seu partido assumir que não votará em Marcelo, ficando Costa de bem com Deus e o Diabo, já que lavará as mãos desse problema?

