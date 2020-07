Uma megaoperação da Polícia de Segurança Pública (PSP) de combate ao tráfico de droga na área do Grande Porto resultou ontem na detenção de dezenas de pessoas. Durante a ação foram realizadas 60 buscas domiciliárias em vários locais, nomeadamente nos bairros de Fonte da Moura, Pasteleira e Viso, na cidade do Porto, e ainda em Vila D’Este, em Vila Nova de Gaia.

“O dispositivo da PSP do Comando Metropolitano do Porto, através da Divisão de Investigação Criminal, com a colaboração das demais valências policiais, no dia de hoje [ontem], desencadeou uma operação policial de grande envergadura, que visou um conjunto alargado de indivíduos que de forma organizada se dedicavam ao tráfico de estupefacientes na área do Grande Porto”, avançou a PSP em comunicado, esclarecendo ainda terem sido apreendidas “quantidades substanciais” de estupefacientes, bem como várias armas brancas, de fogo, dinheiro e materiais que os detidos utilizavam para o tráfico de droga.

Além disso, cerca de 400 operacionais estiveram no terreno para a realização da megaoperação, que teve início em 2018. Os detidos vão ser hoje presentes a juiz, tal como confirmou ao i o comissário da PSP Paulo Varandas, acrescentando ainda que, até à hora de fecho desta edição, a PSP registou 30 detidos. No entanto, não descartou a hipótese de ainda existirem mais detenções, uma vez que a operação ainda decorria.

segunda operação da psp em três dias A PSP realizou ontem a segunda megaoperação contra o tráfico de droga em três dias. Na terça-feira, 7 de julho, esta força de segurança já havia concretizado uma ação nos concelhos de Espinho, Ovar e Vila Nova de Gaia – não só contra o tráfico de droga mas também contra outras atividades ilícitas. Desta operação resultaram 13 detidos – com idades compreendidas entre 19 e 52 anos –, além de terem sido apreendidos estupefacientes – heroína, cocaína, haxixe e liamba –, duas armas, oito televisões, 19 telemóveis, uma coluna de som, três motos e ainda outras 14 viaturas. “Estamos a falar do combate ao tráfico que grassava em Espinho e alvo de muitas reclamações”, explicou o subintendente José Alves, do Comando da PSP de Aveiro, junto às instalações da PSP de Espinho.

De acordo com uma nota divulgada pela PSP, foram ainda cumpridos 23 mandados de buscas domiciliárias, 21 de buscas não domiciliárias e 13 de detenção fora de flagrante delito. Foram “empenhadas todas as valências policiais, nomeadamente, da estrutura de investigação criminal, das equipas de intervenção rápida, de trânsito, das brigadas de fiscalização, da patrulha e perito de armas”, contando ainda com o reforço da Unidade Especial de Polícia.

Dos 23 mandados de buscas domiciliárias, 19 decorreram no concelho de Espinho, nomeadamente nas freguesias de Silvalde e de Anta. As restantes quatro aconteceram nos concelhos de Santa Maria da Feira e de Ovar, bem como em Vila Nova de Gaia, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana (GNR).

No total, foram mais de 160 agentes policiais que estiveram no terreno durante esta operação denominada ‘Barba Ruiva’.