Emmanuel Macron tem agora a "convicção" de que a catedral de Notre-Dame deve ser restaurada da mesma forma. O anúncio foi feito esta quinta-feira por fontes oficiais da Presidência, após uma reunião da Comissão Nacional de Património e Arquitetura (CPNA), em que estieveram presentes autoridades, especialistas e arquitetos relacionados com a obra.

"O Presidente confiou nos especialistas e pré aprovou as principais linhas do projeto apresentado pelo arquiteto-chefe, Philippe Villeneuve, que planeia reconstruir o pináculo de forma idêntica", afirmou a presidência, referindo-se a um projeto de restauração da catedral e do pináculo elaborado após o incêndio em Notre-Dame, a 15 de abril do ano passado.

Macron mencionou, logo a seguir ao incêndio, que estava em cima da mesa a possibilidade de um "gesto arquitetónico contemporâneo" para reconstruir a catedral. Na altura, houve quem propusesse uma torre de vidro, a criação de um parque de jardins orgânicos ou um terraço panorâmico.

Já Philippe Villeneuve sempre defendeu que a obra deveria ser fiel ao estilo gótico e argumentou que essa opção possibilitaba cumprir melhor os prazos de reconstrução em cinco anos, conforme desejado por Macron. A opinião deu origem a uma discussão, durante a qual o general Jean-Louis Georgelin, nomeado para supervisionar o local, pediu ao arquiteto para "fechar a boca".

Segundo a agência France-Press, na reunião, que dmeorou quatro horas, o CPNA aprovou "por unanimidade" arestauração da arquitetura de Viollet-le-Duc "no que diz respeito à cobertura e à flecha, respeitando os materiais de origem".