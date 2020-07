O ministro de Estado e das Finanças disse, esta quarta-feira, que vai rever em alta a estimativa de défice público para um valor próximo dos 7%.

"Em função das medidas de alteração do Orçamento do Estado Suplementar aprovadas na Assembleia da República, algumas delas por maioria negativa [de partidos], o Governo vai rever a sua projeção para o défice deste ano para um valor próximo dos 7%", afirmou o ministro de Estado e das Finanças, João Leão, em declarações à Lusa.

Na proposta de Orçamento do Estado Suplementar, entregue por Mário Centeno, o Governo apontava para uma meta de défice de 6,3% em 2020, valor que será revisto para 7%.

João Leão sublinhou que a medida que com um impacto "mais significativo" no défice prende-se com os pagamentos por conta, que, segundo explicou à agência, "faz reduzir substancialmente a receita" em 2020, sendo recuperada em 2021.

Já na quarta-feira, em declarações à TSF, o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Tiago Antunes, tinha admitido que o défice poderia chegar aos 7%.