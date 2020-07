Aos poucos, de passo em passo, a vida retoma o curso de outra altura e aos palcos vão subindo os grandes artistas da praça. O Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, iniciou no princípio deste mês (com Branko, nos dias 1 e 2 de julho) a operação de desconfinamento, que hoje continua a ser posta em curso. Nada mais nada menos do que com a atuação dos Xutos e Pontapés, que sobem esta quinta-feira ao palco da sala lisboeta “com a energia única que lhes é conhecida há mais de três décadas”, nota o teatro, que promete um concerto que “irá reviver um acervo de clássicos, considerados pelos fãs verdadeiros hinos nacionais. Uma noite de puro rock que certamente vai agradar a todas as gerações de seguidores da banda”. Num ano em que, como todos os outros artistas, os Xutos viram a sua agenda virada de pernas para o ar, o concerto desta quinta-feira vai marcar o seu regresso aos palcos. “Só há bem pouco tempo é que começámos a ter encontros mais regulares”, disse Tim, o vocalista da banda, à agência Lusa, prometendo que o espetáculo desta quinta-feira ficará marcado por muitos temas dos 40 anos, uma tournée que acabou por ficar interrompida, e mais umas coisitas diferentes. Mas, fundamentalmente, são as músicas dos Xutos e é um concerto dos Xutos”.

Depois do rock de Tim, Kalú, João Cabeleira e Gui segue-se Herman José com o espetáculo Desconfinando e Rindo - Um Show Antiviral. Agendado inicialmente para apenas uma sessão – 17 de julho –, a procura de bilhetes levou o teatro a abrir nova data, a 18 de julho. Numa altura em que rir é, provavelmente, um dos melhores e mais baratos remédios para combater os efeitos do confinamento, Herman resolveu ir buscar “as personagens dos seus mais de 40 anos de vida artística” que “são divertidamente evocadas (Feliz & Contente, Serafim Saudade, Tony Silva, Maximiana, José Esteves, Nelo), juntamente com muitas e hilariantes estórias de carreira”. Pelo meio, muito stand-up e, claro, os temas que o entertainer imortalizou, desde o Saca o Saca-Rolhas à Canção do Beijinho, passando por Serafim Saudade, Vamos Lá Cambada, A Cor do teu Batom e o seu hino à folia És tão boa, És tão boa.

O mês prossegue com a visita de Simone de Oliveira, que no dia 19 apresenta o espetáculo Valsa da Vida. “O choro do saxofone de Armando Ribeiro e a magia do piano de Nuno Feist contarão neste concerto ainda com António Zambujo, Sissi Martins, Ruben Madureira e FF como convidados especiais”.

A abertura de portas no Tivoli BBVA faz-se neste que é um “momento tão importante, em que a cultura finalmente começa a ganhar novo fôlego”, nota a sala. Devido às regras impostas para combater a pandemia, os concertos vão ter lotação reduzida e os espetadores terão de usar máscara durante todo o espetáculo.