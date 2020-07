A UEFA anunciou, esta quinta-feira, que todos os jogos que faltam disputar da Liga dos Campeões serão realizados à porta fechada.

A organização torna então oficial esta medida, depois de um período de indefinição e expectativa acerca deste assunto.

Assim, os jogos pendentes dos oitavos de final, dos quartos de final, da semi final e a final serão jogados sem adeptos.

A final da partida será disputada no estádio da Luz, enquanto os restantes serão divididos entre o estádio do Benfica e o do Sporting.

⚽ The #UEFAExCo has concluded that UEFA matches should take place behind closed doors until further notice.



This will include all remaining matches in the 2019/20 #UCL, #UEL, #UWCL and #UYL. pic.twitter.com/CLRUn6V59l