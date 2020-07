Park Won-soon, presidente da Câmara de Seoul, capital da Coreia do Sul, foi encontrado morto, esta quinta-feira, depois de a família ter reportado o seu desaparecimento.

De acordo com a agência de notícias Yonhap, o corpo do político sul-coreano, de 64 anos, foi encontrado no norte de Seongbuk-dong, onde tinha sido localizado o último sinal de seu telemóvel.

Foi a filha de Park Won-soon, Park Da-hee, que denunciou o desaparecimento do pai à polícia, dando conta que este tinha deixado “a casa havia quatro ou cinco horas depois de dizer palavras que soavam como um testamento” e que “o seu telemóvel estava desligado”.

Park Won-soon tinha deixado a sua residência oficial durante a manhã e havia cancelado um encontro que tinha agendado.

Segundo o New York Times, esta quarta-feira, duas redes de televisão coreanas noticiaram que Park estava a ser processado por uma secretária por assédio sexual. Segundo a acusação, o caso teria ocorrido em 2017.