A Câmara Municipal de Cascais anunciou, esta quinta-feira, que a praia da Parede está interdita a banhos. A decisão foi tomada após terem sido registados, na sequência de análises periódicas à qualidade da água, valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência.

Numa nota divulgada no Facebook da autarquia, é explicado que a interdição se refere apenas à praia da Parede, não afetando as restantes, já que as outras praias do concelho foram também examinadas, tendo revelado valores dentro dos parâmetros.

"Foi recolhida uma nova amostra para realização de contra-análise à qualidade da água balnear. Caso os resultados desta colheita revelem que a qualidade da água está reposta, a interdição será levantada", lê-se na nota.

A causa da contaminação da água não é evidente, segundo a mesma nota, e, por isso, a empresa Águas de Cascais está a realizar verificações às redes e aos sistemas de saneamento, no sentido de apurar a causa dos valores que não correspondem aos parâmetros.

A autarquia acrescenta que está a trabalhar com as autoridades competentes nesta matéria, nomeadamente com a Agência Portuguesa do Ambiente, a Capitania de Cascais e a Direção-Geral da Saúde.