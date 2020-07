O Ministério dos Negócios Estrangeiros belga informou, esta quinta-feira, que Lisboa está agora na “zona vermelha”, ou seja, todos aqueles que viajarem para a capital terão que, após o regresso, realizar quarentena obrigatória e um teste de despiste à covid-19.

Portugal continua na “zona amarela”, o que significa que para quem visite Portugal sem ter estado em Lisboa é recomendada a quarentena, sem ser, porém, obrigatória.

Além da capital portuguesa, só as cidades espanholas de Lérida, na Catalunha, e A Marinã, na Galiza, são consideradas de alto risco pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros belga.

No total, foram registados na Bélgica 62.210 casos de covid-19, e, desde o início da pandemia no país, morreram 9.778 pessoas com covid-19.