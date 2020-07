Uma operação da PSP na área do Grande Porto resultou na detenção de pelo menos 15 pessoas.

A ação policial, que ainda está a decorrer, tem por base suspeitas de tráfico de estupefacientes de forma organizada que já levou à realização de 60 buscas domiciliárias.

Além das 15 detenções, a operação também levou à apreensão de estupefacientes, armas de fogo e quantias em dinheiro.

"O Dispositivo da Polícia de Segurança Pública do Comando Metropolitano do Porto, através da Divisão de Investigação Criminal, com a colaboração das demais valências policiais, no dia de hoje, desencadeou uma operação policial de grande envergadura, que visou um conjunto alargado de indivíduos que de forma organizada se dedicavam ao tráfico de estupefacientes na área do Grande Porto", lê-se no comunicado das autoridades.