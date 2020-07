Justiça fiscal

A justiça fiscal não pode continuar a ser um slogan. Temos agora a oportunidade e o dever de fazer acontecer.

A injustiça fiscal, quer devida à competição fiscal agressiva entre Estados, quer devida às iniquidades e alçapões dos sistemas, quer devida a evasão, é um dos maiores fatores de desigualdade nas sociedades contemporâneas, reduzindo a capacidade de exercício das funções soberanas e afetando a credibilidade dos Governos perante os cidadãos.

No caso da União Europeia, que é uma parceria de Estados democráticos e com valores de transparência, respeito pelo Estado de direito e sentido humanista, este fenómeno ainda causa mais dano. A harmonização fiscal no quadro da União Europeia é uma prioridade há muito reclamada por quem defende um mercado único mais equilibrado e maior transparência fiscal, mas é também das áreas de soberania mais difíceis de partilhar.

O modelo de financiamento do fundo europeu de recuperação, permitindo que parte dos empréstimos de longo prazo contraídos pela União para o financiar sejam reembolsados com recursos próprios, abre um caminho prometedor de aplicação harmonizada de taxas europeias, que dificilmente poderiam ser cobradas num contexto estritamente nacional e que podem constituir um “cavalo de Troia” para um alinhamento progressivo das políticas fiscais.

Prevê-se ainda para este mês a publicação pela Comissão Europeia de uma comunicação no domínio do combate à fraude e à fuga fiscal. O desenvolvimento de uma política forte nestes domínios pode e deve ser articulado com a modernização dos sistemas fiscais europeus, quer na adoção de regras partilhadas, quer no lançamento de taxas europeias.

Numa economia em transformação e cujos motores de criação de novo valor acrescentado são a digitalização e a descarbonização, é fundamental garantir que estes processos dão um contributo equilibrado para o bem comum, designadamente através do pagamento de taxas justas sobre o valor que criam e onde o criam.

Das muitas possibilidades em estudo, considero que o lançamento de uma taxa comum sobre o valor acrescentado pelos serviços digitais, englobando as grandes gigantes do setor, a aplicação de um mecanismo de ajustamento capaz de taxar importações que não respeitam na sua cadeia de valor os padrões de emissões de gases com efeito de estufa adotados para o espaço europeu e a aplicação de uma taxa sobre as transações financeiras deveriam constituir um tridente para abrir caminho para outras áreas de ação.

São intervenções que poderão ser explicadas pedagogicamente ao cidadão comum e com isso criar uma barreira à demagogia dos que clamarão contra mais impostos. Com elas poderá ser reforçada a capacidade de entrega de serviços públicos e melhorada a competitividade das empresas sediadas no território europeu, além de incluírem um forte sinal de incentivo ao investimento produtivo.

Vivemos tempos especiais em que os povos exigem que a recuperação da crise pandémica corrija fraturas económicas e sociais que foram exuberantemente expostas durante a crise. O sentido de injustiça perpassa pela sociedade. A justiça fiscal não pode continuar a ser sobretudo um slogan. Temos agora a oportunidade e o dever de fazer acontecer.

Eurodeputado