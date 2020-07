O futebol e os 200 agentes da Autoridade Tributária

O futebol profissional não é desporto, mas sim uma indústria e um negócio, com algumas pessoas a serem investigadas por suspeitas de corrupção e fraude fiscal...

Em 4 de março de 2020, a comunicação social anunciou que 200 agentes da Autoridade Tributária, estavam a proceder a buscas, em casas dos presidentes dos três maiores clubes de futebol profissional, e não só, além de vários jogadores e ainda agentes de jogadores, por suspeitas de crimes fiscais, de natureza diversa. Para aquela imprensa e para alguns jornalistas que costumam denominar o futebol profissional por desporto, talvez agora percebam, de vez, que o futebol profissional não é desporto, mas sim uma indústria e um negócio, com algumas pessoas a serem investigadas por suspeitas de corrupção e fraude fiscal, etc., etc., ou seja alguma gente suspeita de práticas criminosas.

Ora, não compreendemos que quem tutela o futebol profissional, não tenha também qualquer responsabilidade na matéria, porquanto algumas pessoas, insistem, e persistem em defender o futebol profissional, na tutela do Ministério da Educação (ME) em vez de o colocar na Inspeção dos Espetáculos, já que, a nosso ver, o ME não tem perfil para lidar com atividades criminosas, até por que o setor da Educação alberga pessoas de bem e com preocupações educativas e pedagógicas e ainda inspetivas, mas no contexto do ensino, e não em outras áreas.

É talvez uma boa oportunidade para António Costa interiorizar que está na altura ideal de separar as águas e impedir que sejam condecorados, em Belém, cidadãos portugueses condenados em tribunal, por crimes fiscais por eles cometidos e confirmados em tribunal, aonde se declararam culpados.

O desporto amador, não é isto, e o ME, ao não o separar do profissional, mistura práticas normais e saudáveis, com atividades cujo objetivo são o lucro fácil, resultante da compra e venda de jogadores, de bilhetes, algum tráfico de influência política e outras, etc., que em alguns casos, acabam, como agora, a serem Investigados pelas autoridades, por indícios de corrupção, Fuga ao fisco, lavagem de dinheiro, jogos combinados, enfim, coisas que o desporto amador desconhece em absoluto.

Julgamos que seria a altura ideal de preparar o futuro com um ambiente mais ‘limpo’, no futebol profissional, fora do Ministério da Educação, que não tem, de todo, perfil para lidar com alguma gente ligada ao crime. Quem o afirma é o Ministério Público e o jovem Rui Pinto, que está numa posição dúbia, a nosso ver, já que podia ser aproveitado pelas autoridades públicas, desde que renunciasse a algum espírito de marginalidade que, segundo as autoridades, se concretizou, pelo menos, na forma tentada.

Enfim, sabemos que a democracia tem um grande inimigo que é a arrogância, que contrasta, em absoluto com a humildade, que deve caracterizar, os melhores, os mais bem preparados, que sabem que não sabem nada, ao contrário dosa arrogantes que julgam que sabem tudo, mas nem sequer percebem que, no futuro, estaremos todos mortos...

Sociólogo

Escreve quinzenalmente