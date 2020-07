A curva da transparência a baixar

É legítimo, ainda que agora, sem reuniões técnicas, com briefings mais espaçados da DGS em que os órgãos de comunicação social acabam por ter vez para fazer perguntas de 15 em 15 dias, com boletins incompletos, seja difícil não notar uma curva decrescente na transparência

Depois da subida da temperatura na última sessão técnica no Infarmed, o Presidente da República anunciou ontem que o modelo chegou ao fim, considerando que foi um exercício único de transparência. O anúncio foi inesperado para os participantes e fica-se sem saber o que se seguirá, porque o PR recusou fazer “profecias” sobre um próximo modelo de avaliação e auscultação de peritos.

Marcelo e António Costa, depois do mal-estar da última reunião, podiam de facto ter afinado o modelo, dado voz pública aos especialistas, libertado os indicadores apresentados, aberto as portas à comunicação social. Preferiram pôr um ponto final nos encontros. É legítimo, ainda que agora, sem reuniões técnicas, com briefings mais espaçados da DGS em que os órgãos de comunicação social acabam por ter vez para fazer perguntas de 15 em 15 dias, com boletins incompletos, seja difícil não notar uma curva decrescente na transparência.

Pior: Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de dizer que as reuniões que agora chegam ao fim tinham sido abertas inclusive à comunicação social. Além do sumário e das perguntas no fim, depois podia revisitar e fazer leituras a partir dos participantes, o que é um conceito estranho do que é o papel da comunicação social: acesso a informação e prestação de contas, temas até aqui tão caros ao PR.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.