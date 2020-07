António Costa afirmou, esta quarta-feira, que as reuniões com epidemiologistas no Infarmed, em Lisboa, vão continuar, depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter, ao final da amanhã, anunciado o fim dos encontros.

No final de ume reunião com a presidente da Câmara da Amadora, Carla Tavares, o primeiro-ministro esclareceu que a próxima reunião não foi ainda marcada porque a situação pandémica em Portugal está estabilizada e não há novas informações para partilhar.

Referindo-se aos estudos do Instituto Nacional de Saúde Pública centrado na medição do nível de imunização e de um outro liderado pelo Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto para medir a especificidade das cadeias de transmissão, designadamente na região de Lisboa, Costa afirmou que, até à sua conclusão, não está prevista uma nova. "Salvo haja uma alteração significativa que justifique", sublinhou.