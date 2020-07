O Reino Unido registou 126 óbitos devido à covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 44.517 o total de mortes associadas ao coronavírus.

De acordo com o balanço diário, divulgado esta quarta-feira pelo Ministério da Saúde do país, surgiram, no mesmo período, 630 novos contágios. Desde o início da epidemia, foram registados 44.517 diagnósticos de covid-19.

Sublinhe-se que os dados das autoridades de saúde, relativos aos óbitos, só têm em conta os casos confirmados por teste, mas se se atender às informações que incluem os casos suspeitos onde o coronavírus é mencionado nas certidões de óbito, o número de mortes é superior a 55 mil.