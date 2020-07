As rendas de habitação em Lisboa registaram uma queda de 1,8% nos primeiros três meses deste ano face a igual período do ano passado. Esta é a primeira queda em seis anos, segundo dados do Índice de Rendas Residenciais da Confidencial Imobiliário.

Segundo os dados, as rendas na capital portuguesa têm vindo a abrandar nas subidas desde final de 2017, altura em que registaram um crescimento de 19%. No final do ano passado, o crescimento tinha baixado para 1,4%.

Ao contrário do que acontece em Lisboa, as rendas no Porto mostram estabilização neste primeiro semestre de 2020, com uma variação trimestral residual de 0,4%.

Em Portugal Continental, as rendas residuais mostram uma subida trimestral de 2,9% nos primeiros três meses deste ano mantendo assim o ritmo de crescimento registado no último ano, que esteve sempre acima dos 2%.