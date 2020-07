O ritmo de mudança dos consumidores para o mercado liberalizado de eletricidade voltou a crescer em maio, alcançado 5,3 milhões de clientes. Trata-se de um aumento homólogo de 2,5%, adiantou a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Já no mercado regulado continuam a permanecer “cerca de um milhão de clientes de um universo de 6,29 milhões”.

Em termos de consumo, registou-se uma redução de 451 GWh relativamente a abril de 2020, atingindo 42 446 GWh no mercado livre, o que representa um decréscimo de 1,1% comparativamente ao mês anterior e de 1,3% face ao homólogo.

O consumo no mercado livre representava, em maio, cerca de 95% do consumo total registado em Portugal continental.

A quase totalidade dos grandes consumidores está já no mercado livre, enquanto a percentagem de domésticos representava em maio cerca de 88% do consumo total do segmento, face aos cerca de 86% registados no mês homólogo.

A EDP Comercial manteve a sua posição de principal operador no mercado livre, tanto em número de clientes (77%), embora tenha diminuído 0,2 p.p., situação que se verifica desde abril de 2019, como em consumo (41%), registando um aumento de 0,1 p.p. relativamente ao mês anterior.

Em maio, a Iberdrola passou a liderar o segmento de clientes industriais (23%), apresentando uma subida de 0,4 p.p. da sua quota de mercado e ultrapassando a Endesa (22,5%), cuja quota caiu 0,6 p.p.

O mesmo se verifica no segmento dos grandes consumidores, em que a Iberdrola registava uma quota de 30%, com um aumento de 3,6 p.p. face a abril de 2020.