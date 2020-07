O partido liderado por Cotrim de Figueiredo anunciou que vai avançar com uma providência cautelar para impedir que Centeno seja nomeado antes de o Parlamento concluir o processo legislativo em curso sobre as regras para a nomeação do governador do Banco de Portugal. A garantia foi dada pelo deputado esta quarta-feira, na audição da Comissão de Orçamento e Finanças do Parlamento, onde o ex-ministro das Finanças está a ser ouvido.

Recorde-se que a audição ao ex-ministro das Finanças é obrigatória por lei e haverá um relatório com a avaliação dos deputados ao próximo líder do supervisor da banca, um documento que terá como relator o deputado socialista João Paulo Correia. No entanto, o Parlamento não tem poder vinculativo em relação a este nomeação.

Banco de Portugal "deve voltar a ser uma instituição de referência"

Durante a sua audição, Mário Centeno afirmou que o Banco de Portugal deve voltar a ser uma instituição de referência e não se pode fechar numa torre de marfim, nem caracterizar a sua ação "pelo antagonismo ou isolacionismo".

“Conheço bem o Banco de Portugal. O Banco de Portugal deve voltar a ser uma instituição de referência em Portugal e na Europa, já que congrega muitos dos melhores técnicos formados nas universidades portuguesas. O Banco de Portugal tem de se tornar sinónimo de ação para enfrentar os inúmeros desafios, mas não o deve enfrentar numa torre de marfim, mas com a sociedade”, disse o ex-ministro das Finanças na sua intervenção inicial na comissão de orçamento e finanças, onde está a ser ouvido no âmbito da sua indigitação para governador do Banco de Portugal.

O ex-ministro das Finanças do atual Governo, que saiu do executivo no início de junho, considerou ainda que o Banco de Portugal tem de exercer a sua ação em complementaridade com as outras instituições da República e em relação com a sociedade, não em antagonismo.

“O papel do Banco de Portugal não se pode caracterizar pelo antagonismo nem pelo isolacionismo, mas antes pela complementaridade com o Governo, os restantes supervisores financeiros e com a comunidade científica, enfim, com a sociedade”, afirmou.