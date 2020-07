O edifício da Câmara Municipal de Paços de Ferreira foi encerrado, esta quarta-feira, depois de serem diagnósticos vários casos positivos de covid-19 entre funcionários. Agora, o presidente da Câmara, Humberto Leão de Brito, confirmou que é um dos cinco casos já confirmados na autarquia.

"Cumpre-me o dever público de informar a população do meu concelho que fui dos colaboradores da Câmara Municipal que testaram positivo", começou por escrever numa publicação partilhada nas redes sociais.

“No exercício das minhas funções públicas procurei sensibilizar a população do concelho para os riscos de contaminação que todos corremos e para a adoção de todas as medidas comportamentais de respeito pela saúde própria e dos outros.

Tudo o que pudesse dizer agora, para justificar o que quer que fosse, não acrescentaria nenhuma utilidade a esta informação.

Assim, como cidadão que sou, igual a qualquer outro, resta-me pedir-vos, neste momento particular da minha vida, o vosso respeito e amizade”, acrescentou.

Recorde-se que, depois de ter sido anunciado um caso de coronavírus entre os colaboradores na terça-feira, a autarquia decidiu realizar vários testes de despiste, tendo sido detetados mais quatro casos positivos. Neste momento, há cinco casos confirmados de covid-19 na autarquia, sendo esperados para as próximas horas mais resultados aos testes já realizados.