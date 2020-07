Vamos continuar a sobreviver ou vamos viver?

Quantas Casas Aleixo e Galizas não estão na calha para fecharem? O que vejo é assustador.

Depois da Casa Aleixo, é agora a vez de a Cervejaria Galiza, também no Porto, fechar definitivamente as portas – curiosamente, os meus dois espaços preferidos na região. Pode dizer-se que as minhas capelas preferidas já tinham problemas anteriores à covid-19, mas não há dúvidas de que a pandemia ajudou a fechar estes dois locais, onde me deliciava com os filetes de polvo com arroz do mesmo e uns rissóis de camarão únicos. A Galiza, para um lisboeta, tinha ainda um pormenor curioso: os tremoços eram pagos. Mas quantas Casas Aleixo e Galizas não estão na calha para fecharem? O que vejo é assustador. Restaurantes que tinham clientelas fiéis ficaram de um momento para o outro vazios e já muitos empregados estão em layoff. As pessoas têm medo e preferem escolher restaurantes com esplanada, pois sentem-se mais seguras. Se os restaurantes, regra geral, estão com uma vida muito difícil, o que dizer dos bares e discotecas, que continuam fechados?

