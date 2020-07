A administração Trump já notificou o Congresso e as Nações Unidas de que os Estados Unidos estão formalmente a sair da Organização Mundial da Saúde (OMS).

"O Congresso recebeu a notificação de que o Presidente retirou oficialmente os Estados Unidos da OMS em plena pandemia", escreveu, no Twitter, o senador democrata Robert Menendez, da comissão senatorial dos Negócios Estrangeiros.

Congress received notification that POTUS officially withdrew the U.S. from the @WHO in the midst of a pandemic.



To call Trump’s response to COVID chaotic & incoherent doesn't do it justice. This won't protect American lives or interests—it leaves Americans sick & America alone.