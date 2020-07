Por um Punhado de Dólares

Sergio Leone, 1964

Depois de se estrear nas longas-metragens em 1961 com O Fascista, de Luciano Salce, Morricone reencontra o seu antigo colega de escola Sergio Leone e os dois dão início à Trilogia dos Dólares, que vai popularizar o spaghetti western à escala mundial. Por um Punhado de Dólares foi o primeiro fruto desse reencontro.

O Bom, o Mau e o Vilão

Sergio Leone, 1966

Depois do segundo filme da saga – Por Mais Alguns Dólares (1965) – protagonizada por Clint Eastwood, Morricone põe um ponto final na história em O Bom, o Mau e o Vilão, com o maestro a apresentar composições que ficariam para a posteridade, como The Ecstasy of Gold. Já o duo Leone-Morricone sobreviveu, e por largos projetos, ao fim da trilogia.

Aconteceu no Oeste

Sergio Leone, 1968

O pó da Trilogia dos Dólares ainda não tinha assentado e o compositor estava de volta a mais um spaghetti western: Aconteceu no Oeste, um filme que coroou Leone, com argumento de Dario Argento e Bernardo Bertolucci. Aqui o pistoleiro (vilão) é Henry Fonda, que muito beneficia da eficaz banda sonora do maestro, que nos traz a inesquecível harmónica tocada por Charles Bronson.

Dias do Paraíso

Terrence Malick, 1978

Pelo seu trabalho em Dias do Paraíso, Enio Morricone recebe a primeira nomeação aos Óscares, no que viria a ser uma longa batalha com a Academia. Numa altura em que já era uma figura altamente requisitada no meio cinematográfico, Morricone foi o responsável pela melodia que embalou o triângulo amoroso interpretado por Richard Gere, Brooke Adams e Sam Shepard.

Era uma Vez na América

Sergio Leone, 1984

O crescendo da infância vivida à pressa nas ruas que depressa descamba no crime organizado foi contado com persuasão por Leone, neste que foi o último filme da sua carreira. O cineasta não poderia chamar outro que não Enio Morricone para dissecar em som o meio século que o filme abarca, entre o séc. XIX e os primeiros 30 anos do séc. XX.

A Missão

Roland Joffé, 1986

Mais uma nomeação para os Óscares (perdida para Herbie Hancock), naquele que ficaria como um episódio descrito como ingrato pelo próprio maestro. O tema Gabriel’s Oboe ficaria como um dos marcos da dura dicotomia entre os colonizadores espanhóis e as tribos nativas do Paraguai, no séc. XVIII. Uma luta protagonizada por Robert De Niro, Jeremy Irons e Liam Neeson.

Cinema Paraíso

Giuseppe Tornatore, 1988

Uma das películas recorrentes nas listas de filmes imperdíveis, parte da magia de Cinema Paraíso vem da teatralidade e extravagância, entrecortadas pela nostalgia que acompanha a trama, da banda sonora imaginada por Morricone. O filme do cineasta italiano Giuseppe Tornatore recebeu o Óscar de Melhor Filme Internacional.

Os Oito Odiados

Quentin Tarantino, 2015

Confesso admirador de Morricone, Tarantino já tinha recorrido ao maestro em filmes como Kill Bill (volumes 1 e 2), Sacanas Sem Lei ou Django Libertado. Em 2016, 11 anos depois de ter recebido um Óscar Honorário, Morricone é finalmente distinguido com uma estatueta pela banda sonora de Os Oito Odiados. Foi um dos pontos altos da noite.