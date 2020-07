A comissão permanente do PS emitiu uma nota oficial sobre as regras para a votação nas eleições federativas do partido. Lavar as mãos previamente antes de votar, ter álcool gel nas mesas de voto, ou toalhitas desinfetantes e não ultrapassar o número de dez pessoas nas salas onde decorrerão as votações, são algumas das medidas adotadas.

A comissão permanente do PS deliberou ainda que haverá um regime de exceção para as votações na Federação da Área Urbana de Lisboa, designadamente, “o voto exclusivamente eletrónico” nas 19 freguesias em estado de calamidade. O voto presencial ou o voto eletrónico será admitido nas restantes secções do distrito.

A direção do PS_pediu ainda que se mantenha o distanciamento social entre militantes e evitar saudações ou cumprimentos. Na Federação do PS/Porto, que vai a votos no dia 18, é obrigatório o uso de máscara ( regra obrigatória também nas demais federações), distanciamento social de 2 metros, etiqueta respiratória, e desinfeção permanente das mãos. As eleições para os presidentes das federações realizam-se entre os dias 17 e 18 de julho e os congressos federativos estão agendados para os dias 12 e 13 de setembro.