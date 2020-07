Morreram mais duas utentes do lar de Reguengos de Monsaraz devido à covid-19. Estes óbitos elevam para 14 o número total de vítimas mortais associadas ao surto do novo coronavírus no concelho.

Num comunicado, emitido esta terça-feira, a Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz revelou que as duas idosas, de 88 e 94 anos, se encontravam internadas no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).

“É com enorme consternação e tristeza que informamos duas novas ocorrências fatais deste surto epidémico: o falecimento ainda no dia de ontem, de uma senhora de 88 anos e o falecimento no início do dia de hoje, de uma senhora de 94 anos. Ambos os óbitos aconteceram no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE). Transmitimos as nossas sentidas condolências a todas as Famílias enlutadas, as quais iremos acompanhar e apoiar nestes momentos trágicos”, lê-se na nota da autarquia.