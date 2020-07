A pandemia e as empresas em PER e RERE

Com a aprovação do Orçamento Suplementar pode-se dizer que se encontra estabilizado o quadro geral de medidas relativas ao restabelecimento da capacidade da economia portuguesa.

Ao longo dos últimos meses foram várias as medidas que tentaram dotar o tecido económico e empresarial com as respostas para ultrapassar os tempos de inatividade forçada, garantir que os postos de trabalho não eram perdidos e que as empresas teriam as melhores condições de liquidez financeira para continuar a pagar as suas contas, continuar a comprar aos fornecedores e consequentemente continuar a produzir.

Como já referi aqui em artigos passados, o caminho de apoio à liquidez das empresas talvez pudesse ser melhor que o estabelecido através do regime de moratórias de créditos e pagamentos ao Estado e que o sistema de empréstimo avalizados pelo próprio Estado.

Subsistem, no entanto, alguns “blindspots” que merecem a nossa atenção. Refiro-me aqui, concretamente, às empresas, maioritariamente pequenas e médias (PME) que se encontravam já elas em situação de especial necessidade antes da pandemia e que esta veio agravar, nomeadamente as empresas sujeitas ao regime de Processo Especial de Revitalização (PER) e ao Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas (RERE), cujos apoios nesta pandemia se limitam, essencialmente, às moratórias de pagamento de contribuições sociais e impostos e apoio ao “layoff”, para além daquilo que está estabelecido nos seus programas específicos.

Em relação a estas empresas deverá haver uma especial preocupação, porque é sabido que estão ainda mais vulneráveis à falta de liquidez para operarem.

Não sendo fácil ter informação do número de empresas que se encontram em PER e RERE, quais as suas áreas de atividade e o número de trabalhadores totais nestas empresas, o que seria importante para perceber a dimensão do problema, conseguimos desde logo e através dos poucos dados conhecidos publicamente saber as suas principais áreas de atividade.

Entre os relatórios trimestrais da Direção Geral da Política de Justiça (DGPJ) sobre processos de insolvência, PER e Processos Especiais para acordo de pagamento encontramos o Destaque Estatístico referentes ao último trimestre de 2019 e publicado em abril último. Aqui, conseguimos conhecer um pouco da realidade do tipo de empresas que se encontravam já em dificuldades. Desde logo, conseguimos perceber que 26% das empresas com PER em curso se referem ao setor transformador – leia-se indústria – e 12,5% referem-se ao setor da construção. Isto é, 38,5% são empresas em atividades absolutamente vitais para a diversificação da produtividade da economia nacional. Se a elas somarmos os 20,2% das empresas de reparação de veículos, comércio grossista e retalho, também em PER, serão já 58,7% do total das empresas em PER.

Desconheço, em absoluto, nem consegui obter informação acessível que nos permita saber, o número de trabalhadores portugueses em empresas cujos processos de PER e RERE se encontram a decorrer, não obstante se dar por encerrado judicialmente o PER após a homologação do plano de recuperação acordado, mas parece-me que também estes postos de trabalho merecem que se olhe para eles de forma a evitar o seu fim.

A filosofia inerente a estes regimes especiais de recuperação de empresas reside exatamente na constatação que as dificuldades de liquidez ou obtenção de crédito são as principais causas das dificuldades destas empresas, sendo que a sua atividade continuará a fazer sentido. Ora, se assim é, fará todo o sentido que estas empresas possam usufruir do acesso ao crédito especial assegurado pelo Estado (na modalidade existente ou num regime específico) para também elas conseguirem manter a sua atividade nesta fase difícil da economia, o que lhes está vedado.

Entre várias medidas que devam ser especialmente adotadas para salvarmos também estas empresas da morte certa, estará certamente a avaliação correta da sua atividade produtiva, verificada a importância da atividade para a produção industrial nacional, e saber se a cura em curso (PER ou RERE) será, aqui, também ela a morte certa do paciente, por impossibilidade de liquidez para adquirir matéria prima ou pagamento de salários.

Manter a viabilidade de todo o nosso setor produtivo deve ser desígnio nacional, até porque como se percebeu com a COVID-19, a existência de capacidade produtiva e cadeias de logística territorialmente próximas são absolutamente essenciais. Tudo devemos fazer para salvar o máximo da nossa capacidade industrial e de seguida modernizá-la. Foi, isso, aliás, que se fez, e bem, com a TAP.

Pedro Vaz