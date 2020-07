A população de Águas Velhas, no concelho de Silves, ficou confinada, por precaução, devido ao incêndio que deflagrou esta tarde em São Marcos.

Segundo uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Algarve, o vento e o terreno estão a dificultar o combate ao incêndio, que já passou de três para duas frentes ativas.

"Não temos acesso a uma das frentes, o que é um problema e não se sabe quando teremos acesso, até lá não vai ser fácil", afirmou, explicando que a frente nordeste é aquela que "inspira maior preocupação", já que, ao final da tarde, terá provocado maiores projeções devido ao vendo.

"Sem acessos e com projeções muito grandes, o incêndio ganha outra dimensão", frisou, acrescentando que uma pessoa com mobilidade reduzida foi retirada do local por precaução.

Segundo os dados disponíveis na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, às 20:30, combatiam no terreno 225 operacionais, 67 veículos e 11 meios aéreos, sendo "aguardados meios de reforço de Setúbal e de Évora".

Um dos bombeiros ficou ferido durante a tarde tendo sofrido queimaduras de primeiro grau nos membros inferiores. A partir das 22h são esperadas "condições mais favoráveis" ao combate ao incêndio em Silves.