Um incêndio deflagrou, esta segunda-feira, numa zona florestal em São Marcos da Serra, no Algarve. O incêndio, que tem três frentes ativas, está a ser combatido por 227 bombeiros e com a ajuda de 12 meios aéreos, segundo o site da Proteção Civil.

"Quando foi dado o alerta (14:56), o incendido já tinha uma grande intensidade, estando a lavrar com três frentes com muita intensidade numa zona de mato, eucaliptal e sobreiros, numa orografia complicada, num terreno de difícil progressão e zonas difícil acesso que não facilita o trabalho dos bombeiros" revelou à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Algarve.

A mesma fonte indicou que, apesar de o fogo não ser muito intenso, estará a provocar várias projeções e que "há muitos meios a caminho".

Por agora "não há relato da existência de pontos sensíveis no terreno", nomeadamente, casas em perigo, porém, ainda não é possível saber qual a extensão das frentes ou a área ardida no local, que fica no concelho de Silves.

Cerca de 40 concelhos de oito distritos do interior norte e centro e do Algarve - Faro, Portalegre, Santarém, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança - apresentam hoje um risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, pelo menos até ao final da semana vai manter-se o risco de incêndio máximo e muito elevado em vários concelhos do continente por causa do tempo quente.