A taxa de ocupação global média por quarto no Algarve foi de apenas 10,3% em junho, uma descida de 68,9% em comparação com o mesmo mês de 2019, anunciou esta segunda-feira a Associação Dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).

Os dados da associação vêm confirmar a quebra no setor do turismo na região, na sequência da pandemia de covid-19, nomeadamente no que diz respeito ao mercado externo, com o número de turistas estrangeiros a visitarem o Algarve este ano a cair a pique. Segundo os dados da AHETA, o mercado nacional foi, ainda assim, o que apresentou uma menor descida (-58,7%), tendo representado 82,7% do total das dormidas registadas.

O volume de vendas apresentou uma descida de 81,2% em comparação com junho do ano anterior.

Em valores acumulados, a ocupação de camas na região do Algarve regista uma descida média de 66,7% desde janeiro de 2020 e o volume de vendas uma descida de 49,6%, face a igual período do ano passado.