Luís Pitarma, enfermeiro português que cuidou do primeiro-ministro britânico Boris Johnson, quando este esteve internado devido à covid-19, foi recebido pelo governante, este domingo, em Downing Street, em Londres, no âmbito das comemorações dos 72 anos do Serviço Nacional de Saúde britânico.

“Tive a honra de receber aqueles que cuidaram de mim no Hospital St Thomas em Downing Street, quando comemoramos 72 anos do nosso incrível Sistema Nacional de Saúde", escreveu Boris Johnson, no Twitter, onde partilhou imagens do momento.

Recorde-se que o primeiro-ministro britânico esteve internado nos Cuidados Intensivos do Hospital St. Thomas, em Londres, devido à covid-19. Depois de recuperar, Boris Johnson agradeceu aos enfermeiros que estiveram ao seu lado, nomeadamente ao português Luís Pitarma. "Quero dar um cumprimento especial a dois enfermeiros que se mantiveram junto a mim durante 48 horas, quando tudo poderia ter acontecido. Agradeço à Jenny, da Nova Zelândia, e ao Luís, de Portugal, perto do Porto", disse na altura.