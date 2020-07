Bater em mortos

O 4 de Julho deste ano, Dia da Independência dos Estados Unidos, foi marcado por incidentes fora do comum.

O 4 de Julho deste ano, Dia da Independência dos Estados Unidos, foi marcado por incidentes fora do comum. Vejamos: um rapper que é casado com uma socialite anunciou a sua candidatura à Casa Branca (e, ao que parece, é levado a sério por algumas pessoas!); um carro atropelou duas pessoas numa manifestação, matando uma delas; a CNN, que estava a emitir as celebrações em direto a partir de Washington D.C., cortou a emissão no momento em que Donald Trump começou a falar; e um grupo de manifestantes ululante derrubou e deitou à água uma estátua do navegador Cristóvão Colombo. Este último episódio lembrou-me uma notícia que vi há dias na BBC, sobre um camaronês que há décadas se dedica a “expurgar” o seu país de símbolos coloniais franceses.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.